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Самая технологически продвинутая война в истории человечества — The Washington Post

Самая технологически продвинутая война в истории человечества — The Washington Post

Украинский военный руководит беспилотником во время операции против российских позиций в Херсонской области

Источник: АР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Американская газета The Washington Post рассказала, как американские технологии обеспечивают ВСУ преимущество в неравном противостоянии с Россией, передает УНН.

Детали

При помощи разработок, предоставленных американской компанией Palantir, украинские военные могут анализировать расстановку сил в битвах, прицеливаться и атаковать позиции российской армии ракетами, артиллерийскими орудиями или беспилотниками. Когда дроны отчитываются о нанесенном ударе, данные поступают в систему, и программа рассчитывает нанесенный ущерб. Цифровая военная кампания, которую неофициально называют “войной магов”, имеет ключевое значение — много в чем именно она обеспечивает Украине преимущество над противником, несмотря на преимущество последнего в других аспектах.

Автор The Washington Post Дэвид Игнатиус, побывавший в Киеве, отмечает, что ВСУ применяют самые передовые технологии разведки и стратегического моделирования, когда-либо использовавшиеся при ведении боевых действий. По мнению журналиста, революционные разработки изменили расстановку сил с преимуществом на стороне Украины и практически лишили Россию шансов на завершение войны в свою пользу.

Другим значимым фактором, определяющим преимущество ВСУ, Игнатиус считает сплоченность и дух украинцев, которые не отчаиваются, несмотря на ежедневные угрозы и обстрелы. Прибыв в Киев, журналист отметил, что большинство жителей города продолжают поддерживать нормальное существование, насколько это возможно: взрослые ходят в ресторанов и парков, дети играли рядом с восторженными российскими танками на площади Независимости.

Настроение военных, с которыми удалось пообщаться Игнатиусу, убедило его в потому, что украинцам по силам победить, если Запад будет продолжать их уникальными технологиями. Мотивация отличает бойцов ВСУ от служащих афганской армии, которые не смогли противостоять талибам, и сближает их с сирийскими курдами, которым удалось дать отпор “Исламскому государству” по поддержки США.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит все необходимое вооружение, но для этого нужно время.

Источник: УНН
Теги: Украина, технологии, война с Россией
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