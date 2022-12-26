В Австрии около десяти лыжников накрыла лавина снега

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В австрийском горнолыжном курорте Лех/Цюрс в воскресенье снежной лавиной засыпало около 10-ти лыжников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.

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"После схождения лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в воскресенье днем, под которым оказались, вероятно, десять любителей зимних видов спорта, к вечеру удалось спасти живым только одного человека. С ранениями он был доставлен самолетом в больницу в Инсбруке", — сообщает издание.

Детали

Около 15-ти дней по местному времени на курорте сошла лавина, накрывшая горнолыжную трассу. По данным полиции, точное количество пострадавших — неизвестно. Спасательно-поисковая операция продолжается и в темное время сутки. К ней привлечены более 200 человек.

Напомним

Украинские спасатели предупредили туристов об опасности схождения снежных лавин в Карпатах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и призвали не ходить в горы.