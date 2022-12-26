Минобороны Турции: из Украины экспортировано уже 15 млн. продовольствия

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министр обороны Турции Хулуси Акар во время поездки в провинцию Газиантеп сообщил, что из украинских портов экспортировано уже более 15 млн. продовольствия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание DHA.

Детали

Министр отметил, что его страна продемонстрировала активную дипломатичность для прекращения российско-украинской войны и достижения прекращения огня, а также внесла большой вклад в подписание и продолжение экспорта зерна для преодоления продовольственного кризиса, угрожающего голодом всему миру.

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"Благодаря работе совместного координационного центра, созданного в Стамбуле, более 15 миллионов тонн продовольствия безопасно отправлено из украинского порта в страны, которые в этом нуждаются", — заявил он.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы РФ после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и Россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.