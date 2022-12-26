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Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставки газа

Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставки газа

Президенты Азербайджана и России

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставки газа для его внутреннего потребления, в будущем может обсудить и своповые поставки. Об этом заявил в интервью РосСМИ вице-премьер РФ Александр Новак, передает УНН.

Цитата

"С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, поскольку у них пока есть дефицит газа. В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы", — сказал он.

Детали

Новак также отметил, что Россия обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана на фоне увеличения потребления ими этого вида топлива.

Кроме того, по его словам, Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана.

Дополнение

Отметим, что Азербайджан стал одной из азиатских стран, подписавших соглашение о поставках электроэнергии Венгрии и Румынии. Работы по прокладке 1195-километрового электрического кабеля стартуют в сентябре 2023 года и продлятся шесть лет.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Азербайджан
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