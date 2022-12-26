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медведев считает ядерное оружие россии эффективным средством сдерживания

медведев считает ядерное оружие россии эффективным средством сдерживания

дмитрий медведев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Экс-президент россии дмитрий медведев написал в правительственной "российской газете" обширную статью, в которой высказал свое мнение относительно ситуации в Украине и мире в целом. В ней он поднял тему российского ядерного арсенала, передает УНН. Он считает ядерное оружие рф эффективным средством сдерживания.

Цитата

“Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что россия будет руководствоваться основами государственной политики рф в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать за ними. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — встречно-ответный удар или превентивный”, — предупреждает дмитрий медведев.

По его утверждению, Запад изолирует себя от остального мира, одновременно пытаясь уничтожить россию. Но это не удастся, считает заместитель председателя Совета безопасности.

“Растоптать россию, а вместе с ней русский мир, расколоть его или покорить чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, которые „поклялись тьме“, были коротки даже в самые трудные для нас времена. Не выйдет и сейчас”, — делает вывод экспрезидент.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.

Источник: УНН
Теги: Россия, ядерное оружие, Дмитрий Медведев
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