Самый богатый из богатых: кто занял место самого богатого человека мира

Бернар Арно и его супруга Элен Мерсье-Арно в Белом доме с французской президентской парой

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Предприниматель в сфере роскоши Бернар Арно заменил Илона Маска в рейтинге самых богатых людей в мире. Ему выгодны снижение налогов и клиенты, которые сами становятся богаче. Об этом сообщает немецкое издание Zeit, передает УНН.

Детали

Недавно самым богатым человеком на земле, по версии Forbes, стал француз Бернар Арно, заменивший основателя Tesla Илона Маска. Состояние американского миллиардера сократилось из-за покупки Twitter и падения стоимости его автомобильной компании Tesla. Теперь Арно превосходит Маска, с оценкой состояния в 180 миллиардов евро.

Империя француза стоит за многими брендами, продающими дорогую продукцию: дом Dior, включая духи, икру и фуа-игра, которые можно купить в элегантном универмаге Le Bon Marché, сумочки от Louis Vuitton, бутылки шампанского от Moët Hennessy, бусы от Bulgari и часы от TAG Heuer.

От когда Forbes начинал вести свой рейтинг самых богатых людей в 1987 году, то миллиардеров стало в 19 раз больше.

Арно смог накопить миллиарды на своих продуктах, потому что его клиенты также становятся богаче: по данным Forbes, сегодня миллиардеров в 19 раз больше, чем в 1987 году, когда американский журнал начинал свой рейтинг. И каждый из них сегодня богаче своих предшественников, причем состояние с поправкой на инфляцию выросло на 1400 процентов. Это значит: Клиентура таких групп роскоши, как Арно, всегда росла.