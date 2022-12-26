Казахстан передал Украине генераторы для медучреждений

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Казахский бизнес передал 41 генератор стоимостью около 500 тысяч долларов для медицинских учреждений Украины. Об этом говорится на Правительственном портале, передает УНН.

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“41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов распределены между учреждениями здравоохранения. В частности, они были переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и другие регионы”, — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии Украина должна быть готова к любым вызовам, а поэтому продолжается обеспечение медицинских учреждений генераторами.

Напомним

Правительство Латвии поддержало инициативу министерства культуры страны и выделит 559 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для украинских государственных СМИ.