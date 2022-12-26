43 военных самолета Китая пересекли линию Тайваньского пролива

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сорок три самолета военно-воздушных сил Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива за последние 24 часа, сообщило министерство обороны Тайваня в понедельник. Это происходит на фоне заявлений Китая о принадлежности острова к своему государственно-административному составу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай, считающий Тайвань своей территорией, заявил, что в воскресенье провел «ударные учения» в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ, как он считает, на провокацию со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Тайвань, решительно отвергающий претензии Китая на суверенитет, заявил, что учения показали, что Пекин разрушает региональный мир и пытается пугать людей Тайваня.

Согласно карте, предоставленной министерством обороны Тайваня, участвовавшие в последнем вторжении самолеты ненадолго пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, неофициального буфера. Семь кораблей ВМС Китая также были обнаружены вблизи Тайваня, сообщили в министерстве.

Тайвань направил неизвестные боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты.

В последние годы Китай усилил давление на самоуправляющийся остров, чтобы тот признал правление Пекина. Правительство Тайваня заявляет, что хочет мира, но будет защищать себя в случае нападения.

Напомним

Китай пойдет войной на Тайвань в ближайшее время, и она может начаться в том случае, если россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS.