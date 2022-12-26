В России заявили о готовности поставлять газ в Европу через "Ямал-Европа"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Москва готова возобновить поставки газа в Европу через газопровод “Ямал-Европа”. Об этом заявил вице-премьер-министр россии Александр Новак российским СМИ, передает УНН.

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“Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, и мы имеем все возможности для возобновления поставок. Например, газопровод „Ямал-Европа“, остановленный по политическим причинам, остается неиспользованным”, — говорит Новак.

Газопровод “Ямал-Европа” обычно течет на запад, но с декабря 2021 года его в основном реверсировали, поскольку Польша отказалась от закупок у страны-агрессора в пользу использования хранящегося в Германии газа.

В мае Варшава расторгла соглашение с россией, отказавшись платить в рублях.

Российский поставщик “Газпром” в ответ прекратил поставки, а также заявил, что больше не сможет экспортировать газ через Польшу после того, как Москва ввела санкции против фирмы, владеющей польским участком газопровода “Ямал-Европа”.

Добавим

Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставку газа для его внутреннего потребления, в будущем может обсудить и своповые поставки.

Напомним

Страны ЕС сократили количество потребляемого природного газа на 20% за последние четыре месяца, адаптируясь к энергетическому кризису, сообщило статистическое агентство блока.