G7 выделит почти 32 млрд. долларов в бюджет Украины на 2023 год
Денис Шмыгаль
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Семь развитых стран мира выделят 32 млрд. долларов для Украины, что составляет 85% от дефицита бюджета.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook, передает УНН.
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“G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне до 32 млрд. долларов. Это 85% от дефицита бюджета, который у нас будет в 2023 году”, — написал Шмыгаль.
Премьер-министр Украины добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами и ожидает новой большой финансовой программы с Международным валютным фондом.
Напомним
Украина от международных партнеров получит 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.
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