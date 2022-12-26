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G7 выделит почти 32 млрд. долларов в бюджет Украины на 2023 год

G7 выделит почти 32 млрд. долларов в бюджет Украины на 2023 год

Денис Шмыгаль

Источник: ЕРА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Семь развитых стран мира выделят 32 млрд. долларов для Украины, что составляет 85% от дефицита бюджета.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook, передает УНН.

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“G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне до 32 млрд. долларов. Это 85% от дефицита бюджета, который у нас будет в 2023 году”, — написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами и ожидает новой большой финансовой программы с Международным валютным фондом.

Напомним

Украина от международных партнеров получит 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7, финансовая помощь, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
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