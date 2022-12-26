Илон Маск прокомментировал "путь к банкротству" Twitter

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что его компания "не на скоростной полосе до банкротства", пишет УНН.



Детали

Илон Маск принял участие в американском подкасте “All in”, где заявил, что взял под контроль расходы Twitter, поэтому компания больше не находится на скоростной полосе банкротства“.

Цитата

“Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе до банкротства. Впереди еще много работы”, — заявил Маск.

После покупки соцсети, американский миллиардер не является самым богатым человеком мира. К тому же многие работники Twitter начали увольняться после прихода Маска.

Напомним

Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как найдет соответствующего кандидата.

Владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в своем аккаунте, где спрашивает у пользователей или нужно ему оставить должность руководителя соцсети.

Результаты были против Маска — большинство пользователей проголосовали “за” устранение владельца с поста гендиректора.