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Штурмовики 108-го батальона за сутки взяли в плен 10 россиян, еще часть уничтожили

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Штурмовики 108-го отдельного горно-штурмового батальона 25 декабря пленили 10 рашистов и еще "максимальное количество" отправили на тот свет, пишет УНН.

Цитата

"Когда в Украине и всем мире празднуют праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 ОГШБ провели штурмы позиций рашистов, в результате которых было уничтожено максимум оккупантов и взято в плен 10 рюнковых чмоней", — говорится в сообщении.

Напомним

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля по 25 декабря ориентировочно составляют 102 050 человек.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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