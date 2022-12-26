Взрыв на аэродроме в Энгельсе: погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На русском аэродроме Энгельса раздался взрыв. Сообщается о трех погибших и четверых госпитализированных. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание BAZA.

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"Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Напомним

Социальные сети и местные паблики сообщают о громком взрыве в российском городе Энгельс. Там расположен военный аэродром. Как отмечается на нем размещена стратегическая авиация россиян — Ту-95, Ту-160 и т.д. В городе раздается воздушная тревога.

По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии. В сторону него поехали пожарные и экстренные службы.