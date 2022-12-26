Новости: Война
26 декабря 2022, 06:46 • Юрий Свиридюк • 9690
Не драмтеатром единственным: в Мариуполе оккупанты уничтожают исторические здания
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор”, — написал Андрющенко.
Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.
Добавим
В оккупированном Мариуполе обнаружено более 10 000 новых могил.
Источник: УНН
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