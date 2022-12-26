Не драмтеатром единственным: в Мариуполе оккупанты уничтожают исторические здания

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

“Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор”, — написал Андрющенко.

Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.

Добавим

В оккупированном Мариуполе обнаружено более 10 000 новых могил.