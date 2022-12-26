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Герои Украины видели атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса

Герои Украины видели атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Начались 306 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Напомним

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле в Зноб-Новгородской общине Сумской области.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война с Россией, атака
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