В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для оккупантов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во временно оккупированной Горловке местных медиков обязывают сдавать кровь для оккупантов из-за нехватки донорской.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

В городе Горловка Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии со составленным графиком.

Напомним

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля по 25 декабря ориентировочно составляют 102 050 человек.