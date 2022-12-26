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В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для оккупантов

В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для оккупантов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во временно оккупированной Горловке местных медиков обязывают сдавать кровь для оккупантов из-за нехватки донорской.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

В городе Горловка Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии со составленным графиком.

Напомним

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля по 25 декабря ориентировочно составляют 102 050 человек.

Источник: УНН
Теги: медики, Горловка
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