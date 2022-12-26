Вагоны с аммиаком перекинулись на железные дороги в Сербии: сообщается об отравлении среди населения

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вчера вечером в Сербии вагон грузового поезда, перевозившего аммиак, перевернулся, вследствие чего произошла утечка аммиака, а в атмосферу поступила большая концентрация газа. Отмечается, что люди обращаются в больницы с отравлением.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTV Vranje.

Детали

По данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, с симптомами отравления аммиаком к врачам обратился 51 человек, у двух из них более тяжелые симптомы. В воздухе ощущается резкий запах аммиака, команды еще на поле, граждан просят не выходить на улицу.

В приемных отделениях больниц говорят, что постоянно поступают отравленные аммиаком. Привлекается весь имеющийся персонал.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию. Там отметили, что правоохранители в Пироте временно ограничили движение. Они просят людей не выходить на улицу, поскольку в воздухе ощущается резкий запах аммиака.

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