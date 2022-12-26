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От 2° мороза до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 2° мороза до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Дожди и мокрый снег на западе и без существенных осадков на остальной территории Украины прогнозируют синоптики на сегодняшний день. Температура воздуха днем останется плюсовой или близкой к нулю. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 декабря ночью в восточных областях, днем в западной части дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 6-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без существенных осадков. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода
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