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В Днепропетровской и Николаевской областях ночь была тихой - ОВА

В Днепропетровской и Николаевской областях ночь была тихой - ОВА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Руководители Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и Николаевской ОВА Виталий Ким сообщили, что в минувшую ночь в Днепропетровской и Николаевской областях обстрелов не фиксировали, сообщает УНН.

Детали

"Днепропетровская область. Ночь была тихой во всех районах. Без тревог и атак. Это третья тихая ночь за 5,5 месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину", - отметил Резниченко в Telegram.

"Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 26 декабря. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы", - указал Ким в Telegram.

Дополнение

Украинские защитники отразили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Николаев и Николаевская область
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