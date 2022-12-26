Индия развернет новые баллистические ракеты вдоль границы с Китаем и Пакистаном

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство обороны Индии одобрило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и планирует развернуть их на границах с Пакистаном и Китаем. Об этом сообщило издание Ani, информирует УНН.

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"На совещании высокого уровня в министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ", - заявил собеседник агентства.



Детали



Отмечается, что балистическая ракета "Пралай" способна поражать цели, отдаленные на расстояние от 150 до 500 км, и нести боеголовку с весом от 350 до 700 кг. Ракету можно запустить из мобильной установки.



Справка

"Пралай" представляет собой твердотопливную управляемую баллистическую ракету ближнего действия земля-поверхность для использования на поле боя. Ракета создана на базе Prithvi Defense Vehicle из Индийской программы противоракетной обороны.

Дополнение

Министерство обороны страны заявило, что Индия в октябре успешно испытала баллистическую ракету, запущенную со своей первой отечественной атомной подводной лодки INS Arihant.