В Луганской области госпитали переполнены ранеными оккупантами

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Критическая ситуация сложилась в госпиталях в Луганской области – они переполнены ранеными россиянами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.

Россияне продолжают нести значительные потери на Луганщине. Медицинские учреждения региона, переоборудованные в госпитали, переполнены ранеными боевиками.

«Так, в госпиталь в Старобельске за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

Не лучшая для противника ситуация и в Беловодске. Туда завезли более сотни военных рф», - сообщили в областной военной администрации.

Гражданское местное население обратиться в больницу практически не имеет возможности.

Добавим

О большом количестве раненых россиян сообщали и в Генштабе ВСУ. По их информации критическая ситуация не только в Луганской, но и в Донецкой области, в частности, в городе Горловка из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии со составленным графиком.