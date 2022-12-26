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Донецкая область: россияне ранили еще двух гражданских

Донецкая область: россияне ранили еще двух гражданских

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупанты за 25 декабря ранили в Донецкой области двух гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 26 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 25 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Предтечином", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1281 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2794.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты теряют тысячи солдат в Бахмуте, однако не оставляют цели выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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