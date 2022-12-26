оккупанты продолжают расселять в «лнр» жителей Попасной и Северодонецка

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупанты расселяют в коммунальных учреждениях так называемой «лнр» жителей, разрушенных населенных пунктов Попаснянщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.

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«Как известно, оккупационная администрация подчинила разрушенные россиянами населенные пункты Попаснянщины городу Первомайск, фактически ликвидировав район – по их административно-территориальному устройству. Все просто: денег на восстановление нет – не нужен и район.

Население решили «временно» расселить по коммунальным учреждениям так называемой «лнр». Так, на прошлой неделе туда «на время зимы» отправились очередные 22 жителя.

Еще одну группу людей вывезли в том же загадочном направлении из Северодонецка», – сообщили в ОВА.

Там также добавили, что пересечь реку Северский Донец на оккупированных в этом году территориях с недавних пор можно только в одном месте – между Лисичанском и Северодонецком. Все остальные понтонные переправы оккупанты убрали. Мосты никто восстанавливать и не собирался.

В Луганской ОВА сообщили, что враг опасается продвижения ВСУ, подразделения Сил обороны которых 25 декабря отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского и Краснопоповки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам Стельмаховки, Площанки, Дибровы и Краснопоповки.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов.

«А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника», - сообщили в ОВА об обстановке на фронте.