Харьковская область: враг интенсивно обстреливает Купянское направление

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки вели обстрелы районов 12 населенных пунктов в Харьковской области, в частности продолжили интенсивно обстреливать Купянское направление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 26 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам врага подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка. Также оккупанты продолжают интенсивные обстрелы Купянского направления. Враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Котляровка, Берестовое и др.", - сообщил Синегубов.

Детали

В Купянском районе в поселке Двуречная из-за вражеских обстрелов, по данным главы ОВА, был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек на площади 250 кв. м. Обошлось без пострадавших.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение.

Продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 49 взрывоопасных предметов.

Дополнение

Президент Зеленский назначил руководителей военных администраций в Харьковской области.