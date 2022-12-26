Добыча и экспорт газа россией в 2022 году сократятся

КИЕВ. 26 декабря. УНН. россия сократит добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за остановки экспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью государственному росСМИ сообщил вице-премьер рф александр новак, пишет УНН.

Детали

новак утверждает, что в этом году добыча и экспорт газа "вынужденно упадут". "Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры", - рассказал он.

новак добавил, что производство и экспорт сжиженного природного газа вырастут более чем на 8,7%.

Дополнение

На прошлой неделе новак говорил, что россия в этом году сократит добычу газа на 18-20%, до 671 млрд куб. м. Планируется, что из этих объемов на внутренний рынок направят 470 млрд куб. м. В "Газпроме" сообщали, что с января по декабрь было добыто 394,1 млрд куб. м газа, на 19,6% меньше, чем годом ранее.

В 2021 году добыча газа в россии, по сообщениям, росла на 10%, экспорт - на 3%.