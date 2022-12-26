Еще плюс 550: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 102 600 человек, 3016 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляли:

личного состава – около 102 600 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 3016 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 6017 (+7),

артиллерийских систем – 1996 (+5),

РСЗО – 418 (+0),

средств ПВО ‒ 212 (+0),

самолетов – 283 (+0),

вертолетов – 267 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12),

специальной техники ‒ 178 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.