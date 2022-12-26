Новости: Война
26 декабря 2022, 08:55 • Юлия Шрамко • 8955
Еще плюс 550: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 102 600 человек, 3016 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3016 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 6017 (+7),
- артиллерийских систем – 1996 (+5),
- РСЗО – 418 (+0),
- средств ПВО ‒ 212 (+0),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 267 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12),
- специальной техники ‒ 178 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Украинские защитники отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.
Источник: УНН
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