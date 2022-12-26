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Еще плюс 550: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

Еще плюс 550: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 102 600 человек, 3016 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3016 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 6017 (+7),
  • артиллерийских систем – 1996 (+5),
  • РСЗО – 418 (+0),
  • средств ПВО ‒ 212 (+0),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 267 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12),
  • специальной техники ‒ 178 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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