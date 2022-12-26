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В 2023 году в рф начнутся поставки модернизированных стратегических ракетоносцев в строевые части - росСМИ

В 2023 году в рф начнутся поставки модернизированных стратегических ракетоносцев в строевые части - росСМИ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В вкс рф (воздушно-космические силы рф) в следующем году поступят новые стратегические ракетоносцы и ракетоносцы-бомбардировщики. В частности, это будут стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Об этом сообщает росСМИ, информирует УНН.

Цитата

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В следующем году первые такие самолеты поступят в строевые части», – заявил командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Детали

Он отметил, что с целью наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М.

Также, по его словам, возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В следующем году первые такие самолеты поступят в строевые части.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.

Источник: УНН
Теги: Россия
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