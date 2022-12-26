В Афганистане талибы казнили двух девушек, после того как их развратили охранники губернатора
провинция Саманган
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Талибы казнили двух девушек, ставших жертвами сексуального надругательства, на глазах их родственников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление афганской организации Фронт национального сопротивления.
Инцидент произошел в провинции Саманган на севере страны.
Детали
Боевики обезглавили двух девушек, ставших жертвами домагательств, а, вероятно, и сексуального насилия со стороны охранников местного губернатора. Казнить девушек приказал местный мулла, который стал свидетелем того, что охранники приставали к девушкам и обвинил последних в сексуальных связях.
Казнь провел один из охранников, пристававший к девушкам. Предварительно мужчина сфотографировался со своими жертвами.
Фронт национального сопротивления в заявлении добавляет, что боевики намерены насильно жениться на других девушках из этой же семьи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях