"Последствия российской агрессии": в Воздушных силах прокомментировали взрывы на аэродроме в Энгельсе

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это следствие российской агрессии, того, что россия творит в Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Безусловно, это события, это последствия российской агрессии. Это очередные те "хлопки", которые мы уже привыкли слышать. Это действительно следствие того, что россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, так они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Детали

Что касается реальных последствий взрывов, то, по словам Игната, "надо иметь перед глазами спутниковые снимки". "Я думаю, несколько дней – и мы будем видеть спутниковые снимки", – добавил он, напомнив, что подобное ранее все же приводило к повреждению самолетов.

Дополнение

На российском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. В мо рф сообщали о трех погибших и что самолеты якобы не повреждены.