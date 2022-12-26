Новости: Война
26 декабря 2022, 10:10 • Юлия Шрамко • 6015
Херсон и область за сутки обстреляли 33 раза, жертв не было - ОВА
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки, 25 декабря, российские войска обстреляли 33 раза, обошлось без жертв среди гражданских, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в понедельник, 26 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"российские оккупанты 33 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области страдали от огня из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, 7 раз враг атаковал областной центр. Попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома.
"В минувшие сутки мирные люди не пострадали", - отметил чиновник.
Дополнение
24 декабря российские оккупанты попали по двум медицинским учреждениям Херсона.
Источник: УНН
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