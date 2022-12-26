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В Испании шесть человек погибли в результате падения автобуса с моста

В Испании шесть человек погибли в результате падения автобуса с моста

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Шесть человек погибли и двое получили ранения в результате того, что пассажирский автобус слетел с моста и упал в реку на северо-западе Испании, сообщает УНН со ссылкой на местные экстренные службы.

Детали

Трагедия произошла вечером 24 декабря. Автобус следовал по участку дороги между городами Луго и Виго. На мосту он слетел в реку с высоты 40 метров.

О ДТП в экстренные службы сообщил прохожий, заметивший повреждения на защитном барьере моста. Затем поступил звонок от одного из людей, находившихся в автобусе, когда тот наполнялся водой.

Спасатели незамедлительно начали операцию, которую пришлось приостановить из-за сильного разлива реки. Операцию удалось продолжить лишь с наступлением утра.

Власти сначала сообщили, что в автобусе, когда он упал, находилось 8 пассажиров, основываясь на показаниях водителя, которого удалось спасти. Теперь же власти считают, что пассажиров было 7 – основываясь на заявлениях о пропаже людей, которые были поданы родственниками. Одну пассажирку удалось спасти. Поиски тел шестерых человек планируют продолжить после того, как вода в реке спадет.

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Испания, авария, автобусы
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