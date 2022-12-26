Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по БПЛА, которые вторглись из КНДР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник. В ответ Сеул развернул истребители, вертолеты и другие средства, чтобы сбить их. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство Yonhap.

Детали

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), в 10:25 южные военные обнаружили несколько «неизвестных объектов», вероятно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Транспортные средства пересекли военную демаркационную линию, разделявшую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо, острова Канхва и Паджу, что привело к временному прекращению гражданских рейсов.

По словам чиновника, Юг выпустил предупредительные сообщения, произвел предупредительные выстрелы и поднял в воздух истребители, ударные вертолеты и другие боевые самолеты.

"Мы также идентифицировали их", – сказал журналистам представитель JCS на условиях анонимности. "Операция против транспортных средств все еще продолжается".

Военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хэнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:39. Оба пилота выжили.

Добавим

Последнее нарушение территориального воздушного пространства Юга вновь вызвало напряженность на полуострове после того, как Север запустил двубаллистные ракеты малой дальности в пятницу и две баллистические ракеты средней дальности пятью днями ранее.