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Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по БПЛА, которые вторглись из КНДР

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по БПЛА, которые вторглись из КНДР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник. В ответ Сеул развернул истребители, вертолеты и другие средства, чтобы сбить их. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство Yonhap.

Детали

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), в 10:25 южные военные обнаружили несколько «неизвестных объектов», вероятно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Транспортные средства пересекли военную демаркационную линию, разделявшую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо, острова Канхва и Паджу, что привело к временному прекращению гражданских рейсов.

По словам чиновника, Юг выпустил предупредительные сообщения, произвел предупредительные выстрелы и поднял в воздух истребители, ударные вертолеты и другие боевые самолеты.

"Мы также идентифицировали их", – сказал журналистам представитель JCS на условиях анонимности. "Операция против транспортных средств все еще продолжается".

Военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хэнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:39. Оба пилота выжили.

Добавим

Последнее нарушение территориального воздушного пространства Юга вновь вызвало напряженность на полуострове после того, как Север запустил двубаллистные ракеты малой дальности в пятницу и две баллистические ракеты средней дальности пятью днями ранее.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, КНДР, Южная Корея
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