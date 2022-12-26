Британская разведка: россия для обороны строит минные поля, но в их эффективности есть сомнения

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские войска с октября по большей части сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках фронта в Украине, но эффективности российских минных полей будет препятствовать нехватка средств наблюдения и обученных сил, говорится в очередном возведении Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В МО Британии указывают, что "с октября российские силы преимущественно сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине". И что это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что "почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок".

"Минные поля являются эффективным препятствием для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученных сил для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", – отметили в британской разведке.

Дополнение

23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские войска приступили к инженерному обустройству оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск-Джанкой.