Разгон студентов на Майдане: будут судить экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича будут судить за организацию разгона студенческого Майдана, пишет УНН.

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"По материалам ГБР в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Украины за организацию разгона "студенческого Майдана", - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники ГБР установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины.

"Со временем Владимир Сивкович стал заместителем секретаря СНБОУ и получил ко дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса. Уже через три месяца при его непосредственном участии состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства", - сообщили в ГБР.

Как отметили в бюро, "в настоящее время он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф". Это тоже не останется без внимания нашего следствия и правосудия, добавили в ГБР.

"Сивкович, по заданию беглого президента Украины и секретаря СНБОУ, "вспомнил" полученные в КГБ навыки вербовки и давления. Из-за его указаний в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции дал приказ к насильственному разгону мирной акции протеста – "студенческого Майдана" в центре Киева", - сообщили в бюро.

По данным ГБР, "в ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБОУ был отдан заведомо преступный приказ". "Он в частности предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Независимости от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки", - рассказали в ГБР.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайствам следователя ГБР, согласованным прокурором, и постановлениям следственного судьи в отношении указанного лица заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правосудием предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сивковича, поскольку он сбежал и скрывается на территории рф – государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которое работал, добавили в бюро.

Дополнение

Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене.