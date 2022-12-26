В россии заметили эшелон с новыми танками Т-72Б3 и Т-90М

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В направлении Украины, на одной из узловых станций был замечен поезд с большим количеством платформ, на которых стоят новые танки. Об этом УНН информирует ссылаясь на СтратКом ВСУ.

Цитата

"На одной из узловых станций был замечен поезд с большим количеством платформ, на которых стоят новенькие Т-90М. Также на видео можно заметить еще один поезд, стоящий на заднем полотне. Судя по комментарию снимающего, этот поезд перевозит в обратном направлении поврежденную или уже уничтоженную технику врага для ремонта или утилизации", - говорится в сообщении.

Отметим, что российские Telegram-каналы информируют, что на эшелонах новые Т-72Б3 и Т-90М "едут на фронт", а обратно на ремонт едут старые Т-62М.

"Два эшелона "встретились" в Ростовской области", - сообщают соцсети.