В США из-за злоумышленников более 14 тысяч людей остались без света

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В американском штате Вашингтон из-за действий злоумышленников на 3 электроподстанциях более 14 тысяч остались без электроснабжения, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Власти заявили, что в рождественское утро в округе Пирс, штат Вашингтон, нападениям злоумышленников подверглись три электроподстанции, в результате чего более 14 000 потребителей были отключены от электропитания.

По данным офиса шерифа округа Пирс, в который входит Такома, два взлома были совершены на подстанциях коммунальных служб Такомы, а третий - на станции энергоснабжения Пьюджет-Саунд.

По данным офиса шерифа, подозреваемых не задерживали.

«Неизвестно, есть ли какие-то мотивы или это была ли скоординированная атака на энергосистемы», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Tacoma Public Utilities заявила, что около 2000 ее клиентов изначально были без электричества, и бригады работают над восстановлением электроснабжения, а позже уточнили, что у всех, кроме примерно 900 клиентов, подача электроэнергии была восстановлена.

Дополнение

В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США выпустило бюллетень с предупреждением о том, что критически важная инфраструктура США может стать одной из целей возможных нападений со стороны «одиночек-преступников и небольших групп, мотивированных целым рядом идеологических убеждений и/или личного недовольства».

Ранее в этом месяце в Северной Каролине были взорваны две электрические подстанции, в результате чего десятки тысяч потребителей остались без электричества, а местные власти объявили чрезвычайное положение.