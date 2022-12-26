Наводнение на Филиппинах заставило почти 50 тысяч человек покинуть свои дома

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Рождественские наводнения на Филиппинах заставили эвакуироваться из своих домов почти 46 тысяч человек, заявили представители гражданской обороны в понедельник. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

Официальные лица добавили, что два человека погибли и еще девять пропали без вести после того, как сильный сезонный дождь затопил некоторые части южного региона Минданао.

"Вода поднялась выше груди в некоторых районах, но сегодня дожди прекратились", - сказал AFP по телефону работник гражданской обороны Робинсон Лейкр из города Гингуг, где 33 000 из 45 700 человек эвакуировались из своих домов.

Береговая охрана сообщила, что спасла членов более двух десятков семей в городах Озамиз и Кларин в разгар наводнения.

Береговая охрана также сообщила, что сильный ветер и большие волны потопили рыбацкую лодку в день Рождества у побережья центрального острова Лейти. Двое членов экипажа погибли, еще шесть были спасены.

Сообщается о двух погибших в городе Хименес.