Крым будет возвращен комбинированным путем - глава ГУР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что Украина будет возвращать оккупированный Крым комбинированным путем. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, пишет УНН.

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"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - отметил он.

Комментируя опасения в западных странах, что Крым станет "красной тряпкой", глава украинской разведки заявил, что ему "не интересно слушать мнения каких-то людей, не отражающих позицию украинского народа".

"Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - указал Буданов.

Ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что окопы, которые российские военные роют во временно оккупированном Крыму, им точно не помогут, поскольку остров будет возвращен под контроль Украины.