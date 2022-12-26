Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,83 -0,0622 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
24750

В Крыму задержан представитель кадырова на оккупированных территориях Украины: что об этом известно

В Крыму задержан представитель кадырова на оккупированных территориях Украины: что об этом известно

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во временно оккупированном Симферополе задержан представитель главы чеченской республики рф рамзана кадырова на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей хасана ибрагимова. Также вместе с ним задержаны четыре кадыровца, их подозревают в избиении парня в ресторане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали 

Четверо лейтенантов и один замкомандир отряда СОБР "Ахмат" (некоторое время назад он был назначен представителем кадырова на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей), как сообщается, приехали в Симферополь и вечером решили отдохнуть в клубе "Монро".

Цитата

"Во время отдыха один из полицейских позволил грубо распустить себе руки – он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и, конечно, пошел разбираться", - говорится в сообщении.

Известно, что кадыровцы вытащили парня во двор и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали, - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не получилось.

"Успокоить мужчин смогли только местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые ушли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения", - пишет Baza.

Дополнение 

Российские оккупанты назначили племянника рамзана кадырова новым "смотрящим" во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: Крым, Рамзан Кадыров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.