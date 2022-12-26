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"Искали, но не обнаружили": Буданов о предателях среди ГУР

"Искали, но не обнаружили": Буданов о предателях среди ГУР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Главном управлении разведки не было обнаружено ни одного предателя. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, были ли обнаружены изнутри ведомства предатели с 24 февраля, Буданов ответил: “Никакого мы так и не обнаружили”.

В то же время он отметил, что внутренняя безопасность постоянно работает, поэтому поиски были.

Цитата

“У нас внутренняя безопасность постоянно работает. Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев – это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-нибудь может переслать мессенджером. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению. Это общая проблема всех наших органов власти”, – констатировал Буданов.

Дополнение

В интервью LIGA.net Буданов прогнозирует, что Украина будет возвращать оккупированный Крым комбинированным путем.

Источник: УНН
Теги: война, разведка
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