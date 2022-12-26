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В Воздушных силах назвали "цель номер один" новых ударов рашистов

В Воздушных силах назвали "цель номер один" новых ударов рашистов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Атаки врага еще возможны и самая первая цель – объекты энергетической инфраструктуры вокруг столицы. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

«Нужно еще готовиться и усиливаться, особенно объекты критической инфраструктуры, наиболее атакуемые россиянами. Цель номер один для врага – это объекты критической инфраструктуры вокруг столицы, а именно топливно-энергетического сектора. Туда и направляет враг больше всего крылатых ракет», – сообщил Игнат.

Он добавил, что для российских атак должны быть благоприятные условия, такие как погода, тактическая обстановка, время суток. Ведь россиянам нужно не только успешно выполнять задачи, но и осуществлять разведку. Для этого используют разные приемы и тактику, дроны чаще применяют ночью, а ракеты – днем.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: война, обстрелы, электроэнергия
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