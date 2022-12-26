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Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - глава ОВА

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - глава ОВА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупационные войска рф прошедшие сутки продолжали варить по Донецкой области, хотя ночь прошла относительно спокойно. Впрочем, в результате вражеской атаки в селе Новоукраинка разрушен жилой дом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала», - заявил Кириленко в Телеграм. 

Детали

По словам главы региона, ситуация в Донецкой области такова:

  • На Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар и Новоукраинка – во второй поврежден дом.
  • На Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли в Марьинке и Красногоровке – последствия уточняем.
  • На Горловском направлении громко было в окрестностях Часовоярской и Соледарской громад. 

Дополнение

Российские оккупанты за 25 декабря ранили в Донецкой области двух гражданских.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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