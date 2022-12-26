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Российское военное командование перебазировалось из Кременной в Рубежное – Гайдай

Российское военное командование перебазировалось из Кременной в Рубежное – Гайдай

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В настоящее время боевые действия проводятся недалеко от Кременной, а российское военное командование уже перебазировалось в Рубежное. Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Уже не далеко от Кременной идут боевые действия. Могу сказать, что находившееся в Кременной военное командование определенного звена перебазировалось в Рубежное. Контрнаступательные действия Сил обороны помешали российским оккупационным войскам ввести в действие свои планы и сейчас они стягивают свои резервы, но контрнаступления у них в настоящее время не получилось», – сообщил Гайдай.

Напомним

Оккупанты расселяют в коммунальных учреждениях так называемой «лнр» жителей, разрушенных населенных пунктов Попаснянского района.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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