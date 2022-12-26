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Воюющие за Украину белорусы заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса

Воюющие за Украину белорусы заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Добровольцы из Беларуси, воюющие в Украине против российской армии, заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса («Беларускі дабраахвотніцкі корпус»). Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление организации.

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«Цель - деоккупация Украины и Белоруссии из российского плена. Намерения ежедневно подтверждаются уничтожением противника на фронте. Ряды воинов все время растут. Преданность избранному пути ежеминутно видят наши падшие братья. Беларусь в превыше всего», - говорится в заявлении корпуса.

Оппозиционный белорусский ресурс Зеркало, сообщает что на видео, которое опубликовал ДБК присутствуют Игорь «Янки» Янков, а также Андрей «Бессмертный» Трацевский и сооснователь батальона «Тэрор» Радион «Гена» Батулин. Они вероятно, подписывают соглашение о создании объединения.

Также указано, что ряды бойцов «каждый час растут», но не говорится, сколько именно человек вошло в состав БДК, есть ли среди них украинцы или представители других национальностей.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, добровольцы
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