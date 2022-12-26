Нацбанк создал сеть Power Banking, которая будет работать даже в условиях блэкаута

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины более месяца работали над разработкой решения, которое станет общим ответом вызовам, принесшим массированные ракетные обстрелы. По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания совместной банковской сети – Power Banking, информирует УНН ссылаясь на сообщения НБУ в Telegram.

Детали

Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Сегодня сеть Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка.

В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них – это отделение системно важных банков).

В условиях блэкаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (в случае наличия наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Карту отделений сети Power Banking можно найти здесь.

Добавим

В случае блэкаута пять радиокомпаний, национальный телемарафон и мобильная связь смогут работать по меньшей мере трое суток.