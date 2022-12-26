Перед праздниками больше людей стало возвращаться в Украину - пограничники

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Перед новогодне-рождественскими праздниками, в минувшие выходные, в Украину стало въезжать больше людей, чем уезжать из страны. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:00 26 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих двух суток количество граждан, которые въезжают в Украину, превысило количество выезжающих", - говорится в сообщении управления в Facebook.

Детали

По данным ГПСУ, только за 25 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысяча человек и 14 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 29 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 42 тысячи человек, 39 тысяч из них – наши соотечественники.

Как сообщается, сегодня утром на всех пунктах пропуска очереди из легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу отсутствовали. Только в «Шегинях» на въезд в Украину ожидало 30 легковушек.

Значительно уменьшилось накопление грузовиков перед пунктами пропуска, указали пограничники. В частности в «Раве-Русской» остановилось 310 грузовиков, в «Устилуге» – 60. Со стороны сопредельного государства в пунктах пропуска «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская», «Грушев» и «Устилуг» очереди из грузовиков составляют от 70 до 300.

"Пассажирские автобусы ожидают в очереди на въезд в двух пунктах пропуска. В частности в «Краковке» – 9, в «Шегинях» – 13", - отметили в ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска и работников соответствующих служб смежной стороны. И призвали также учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии.

Напомним

24 декабря на границе Украины на западе из-за сбоев в программе наблюдалось увеличение очередей.