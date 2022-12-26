Сдавал односельчан оккупантам, отбирал авто и раздавал вражескую помощь - жителя Киевской области подозревают в госизмене

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным следствия, во время оккупации села Глебовка Вышгородского района местный житель добровольно перешел на сторону врага. По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Об этом УНН информирует, ссылаясь на сообщение Офиса Генерального прокурора в Telegram.

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"Он получил от военнослужащих вооруженных сил рф разрешение на передвижение по населенному пункту на собственном автомобиле, обозначив его "V". Это дало ему возможность беспрепятственно проезжать вражеские блокпосты", - говорится в сообщении.

Детали

Мужчина предоставил информацию военным рф о жителе села, у которого было оружие. оккупанты незаконно лишили его свободы и вывезли на территорию страны-агрессора, где он находится по настоящее время.

Вместе с вооруженными русскими военными мужчина заходил к жителям села, отбирал у них ключи от транспортных средств и присваивал автомобили.

Также он организовывал раздачу гуманитарного груза и продовольствия от русских военных жителям коттеджного городка.

При обыске по месту его жительства обнаружены пакеты с продуктами российского производства.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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