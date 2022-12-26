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Систематически совершал психологическое насилие: будут судить киевлянина, издевающегося над своей теще

Систематически совершал психологическое насилие: будут судить киевлянина, издевающегося над своей теще

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно и умышленно оскорблял потерпевшую, выражался в ее сторону нецензурной бранью, угрожал физической расправой, унижал и психологически давил. Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Об этом УНН информирует со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Эти противоправные события происходили в течение длительного времени в квартире женщины в Подольском районе Киева, где злоумышленник ранее проживал. Из-за постоянных угроз и унижений женщина испытывала страх за свою жизнь, тревогу и чувство беспомощности.

Обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, однако надлежащих выводов для себя не сделал и продолжал совершать противоправные действия, отмечает прокуратура.

Подольской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 39–летнего жителя Киева, который систематически совершал домашнее насилие в отношении 66-летней тещи (ст. 126-1 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось Подольским УП ГУНП в Киеве.

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Источник: УНН
Теги: Киев, насилие
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