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В Украине намерены повысить тарифы на воду

В Украине намерены повысить тарифы на воду

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Регулятор собирается рассмотреть вопрос повышения тарифов на воду и водоотвод в следующем году в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года. Соответствующий проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ, пишет УНН.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании 27 декабря.

Детали

Речь идет об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, реализующим воду или очищающим сточные воды другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовый тариф), а также тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей.

Решение, как ожидается, коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

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Источник: УНН
Теги: вода, тарифы, водоснабжение, НКРЭКУ
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