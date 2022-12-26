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"Они к чему-то готовятся": вражеские ракетоносители маневрируют в Черном море - Гуменюк

"Они к чему-то готовятся": вражеские ракетоносители маневрируют в Черном море - Гуменюк

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вражеские ракетоносители маневрируют в Черном море. Как сообщила в эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, один из ракетоносителей зашел в пункт базирования, передает УНН.

Цитата

"Очевидно, что они (оккупанты – ред.) к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море – один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию", - отметила Гуменюк.

Детали

Она предупредила, что на данный момент сохраняется угроза ракетного удара, поскольку для врага вернуть на дежурство ракетоноситель – дело нескольких часов.

"Это два-три часа времени. И помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее значимых для них операций. Поэтому, если упомянуть о 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, поднимали стратегическую и тактическую авиацию – в принципе, все очень похоже", – сказала Гуменюк.

Дополнение

Как писал УНН, россия вывела в Черное море 13 вражеских кораблей, среди которых 4 ракетоносителя.

Источник: УНН
Теги: Россия, Черное море, война
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